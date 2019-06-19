2019-06-19T10:03:38+03:00
Общество

Пожарные из Коврова спасли частный сектор города от крупного пожара

На улице Транспортной под утро полыхал один из домов
Алексей СУХОВ
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предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.
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Крупный пожар мог разгореться в Коврове утром 19 июня. На улице Транспортной в частном секторе города загорелся деревянный дом.

Звонок местным спасателям поступил в 4.37. Горел дом №40 по улице Транспортной. Учитывая, что вокруг много деревянных домов, а также домов с сайдингом из пластика, пожар в одном доме мог превратиться в серьезное бедствие. На место незамедлительно выехали несколько пожарных подразделений Ковровского гарнизона - в общей сложности 11 человек и три машины.

Огонь удалось оперативно потушить. В итоге, все ограничилось одним домов. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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