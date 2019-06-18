Во Владимире мужчина, свесив ноги, сидел на окне 4 этажа
Пришлось вызывать спасателей, которые сняли мужчину и передали полиции
.Фото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте
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На номер "112" 18 июня в 15.21 позвонили прохожие: "Приезжайте на Безыменского, тут мужчина свесил ноги с 4 этажа, как бы не упал". На место сразу же выехали спасатели.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области, мужчину 1989 года рождения снимали с помощью пожарного крана. После спасатели передали его сотрудникам полиции, которые выяснят, что заставило мужчину залезть на подоконник и свесить ноги.
На месте работали 7 человек от МЧС и 3 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU