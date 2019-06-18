Во Владимире мужчина, свесив ноги, сидел на окне 4 этажа

СЕГОДНЯ 17:31 2019-06-18T17:31:17+03:00

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На номер "112" 18 июня в 15.21 позвонили прохожие: "Приезжайте на Безыменского, тут мужчина свесил ноги с 4 этажа, как бы не упал". На место сразу же выехали спасатели.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области, мужчину 1989 года рождения снимали с помощью пожарного крана. После спасатели передали его сотрудникам полиции, которые выяснят, что заставило мужчину залезть на подоконник и свесить ноги.

На месте работали 7 человек от МЧС и 3 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU