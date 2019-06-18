Друга выручил, себя подставил: ковровчанин скрылся от полицейских на машине друга и попросил его же сообщить об угоне

СЕГОДНЯ 16:43 2019-06-18T16:43:30+03:00

У ковровчанина, которому друг дал погонять на своей машине, не было прав

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего ковровчанина. Его обвинили в заведомо ложном доносе.

Как сообщает УМВД, в январе текущего года мужчина обратился в полицию и сообщил об угоне своего автомобиля. Но полицейские усомнились в правдивости показаний. Позже мужчина сознался, что машину у него никто не угонял. Как оказалось, он передал машину другу, у которого не было прав. В городе друга пытались остановить сотрудники ГИБДД, но горе-водитель скрылся от преследования. Машину оставил на парковке и попросил хозяина авто сообщить об угоне, чтобы избежать ответственности.

Хозяин машины хотел помочь другу и написал заявление об угоне. За заведомо ложный донос возбудили уголовное дело. Друга выручил, а себя подставил - теперь ковровчанина могут лишить свободы на два года по статье.

ИСТОЧНИК KP.RU