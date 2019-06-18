2019-06-18T16:06:27+03:00
Происшествия

В гусевском кафе продавали паленый алкоголь

Он направлен на экспертизу
Валерия Рудометова
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Прокуратура проверила два кафе в городе Гусь-Хрустальный. В первом продавали алкоголь без документов, а акцизные марки были поддельными. Все бутылки направили на экспертизу. После ее проведения рассмотрят вопрос о направлении материалов проверки в органы МВД России. Хозяина кафе, скорее всего, привлекут к административной ответственности.

В другом заведении алкоголь продавали вообще без лицензии. На индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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