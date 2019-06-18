В Камешково будут судить москвича, пользовавшегося нелицензионным софтом

СЕГОДНЯ 15:10 2019-06-18T15:10:04+03:00

Программа, которой он пользовался, стоит 34 тысячи рублей

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Прокуратура Камешковского района утвердила обвинение в отношении 36-летнего жителя Москвы, пользовавшегося нелицензионным софтом. Следствием устновлено, что с декабря 2017 по конец декабря 2018 года мужчина использовал в работе нелегальную копию программы для 3D-моделирования "Компас-3D V16".

По данным разработчика софта компании ООО "АСКОН-Системы проектирования", договор на установку программы с обвиняемым не заключался. Стоимость лицензии составляет 34,6 тысячи рублей. Системный блок был изъят полицейскими 27 декабря 2018 года.

Уголовное дело рассмотрит мировой суд.

ИСТОЧНИК KP.RU