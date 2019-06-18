2019-06-18T13:41:08+03:00
Происшествия

Стрелявший в мужчину на улице Диктора Левитана спланировал нападение заранее

Видео стрельбы во Владимире попало на видео
Вероника ПАНИНА
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Телеграмм-канал «Жизнь мента» опубликовал видеозапись нападения на мужчину на пересечении улиц Разина и Диктора Левитана. Около 5 часов вечера 17 июня неизвестный выстрелил в прохожего и ранил его в ногу. Судя по видеозаписи, нападение не было случайным, например, в результате ссоры. Похоже, его подготовили и спланировали заранее. На видео видно, как пострадавший мужчина стоит около машины, а к нему приближается неизвестный в темной одежде и шапке. Подойдя почти вплотную к жертве, нападавший стреляет ему в ногу и быстро убегает. Лица и каких-либо примет на записи разобрать невозможно.

Полиция Владимирской области сообщает, что пострадавший был доставлен в больницу, проводится проверка.

Нападение на улице Диктора Левитана.Видео: канал "Жизнь мента" в Телеграме

ИСТОЧНИК KP.RU

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