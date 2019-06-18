2019-06-18T12:04:03+03:00
Происшествия

Владимирская полиция ищет стрелка, ранившего прохожего

Пуля попала мужчине в ногу
Елена МАСЛЕННИКОВА
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Вечером 17 июня в социальных сетях появилась информация о том, что во Владимире в районе перекрестка улиц Разина и Диктора Левитана мужчина получил огнестрельное ранение в ногу. Кто стрелял - неизвестно, вооруженный человек скрылся.

В пресс-службе УМВД по Владимирской области подтвердили: стрельба произошла в районе дома 4-г на улице Диктора Левитана. Сообщение о том, что во дворе дома ранен мужчина, поступило на пульт дежурного. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и эксперты-кинологи. На данный момент личность подозреваемого и обстоятельства случившегося устанавливаются. Из чего стреляли - из боевого или травматического оружия - пока неизвестно. Характер ранения установят только после проведения необходимых экспертиз. Проверка продлится 10 дней, но возможно и продление ее сроков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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