2019-06-18T12:00:04+03:00
Общество

Глава владимирской "Опоры России" трудоустроилась в мэрии города

Екатерина Краскина заняла пост заместителя начальника управления городскими проектами
Артём Черепанов
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13 июня председатель регионального отделения "Опоры России" Екатерина Краскина была назначена заместителем начальника управления городскими проектами. Напомним, эта структура в мэрии появилась весной этого года, придя на смену ликвидируемому "Владимирстройзаказчику". Главной управления стал отбывший условное наказание Антон Аручиди.

Екатерина Краскина была избрана председателем владимирского областного управления "Опоры России" в апреле 2015 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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