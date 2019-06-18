Глава владимирской "Опоры России" трудоустроилась в мэрии города
Екатерина Краскина заняла пост заместителя начальника управления городскими проектами
Изменить размер текста:
13 июня председатель регионального отделения "Опоры России" Екатерина Краскина была назначена заместителем начальника управления городскими проектами. Напомним, эта структура в мэрии появилась весной этого года, придя на смену ликвидируемому "Владимирстройзаказчику". Главной управления стал отбывший условное наказание Антон Аручиди.
Екатерина Краскина была избрана председателем владимирского областного управления "Опоры России" в апреле 2015 года.
ИСТОЧНИК KP.RU