2019-06-18T11:45:29+03:00
Экономика

7,7% владимирских пенсионеров встали на биржу труда в поисках работы

Это один из самых высоких показателей в стране
Сергей МОРКОВКИН
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11 июня министерство труда РФ опубликовало доклад о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год. В нем сообщается, что 7,7% пенсионеров Владимирской области встали на учет в центрах занятости населения в поисках работы. Этот показатель - третий по стране. Выше доля пенсионеров, желающих найти официальную работу оказалась лишь в Санкт-Петербурге (8,3%) и Мурманской области (8%). В целом в России найти работу пожелали 4,2% пенсионеров.

В 2018 году по данным Пенсионного фонда РФ во Владимирской области числилось более 460 тысяч пенсионеров. 111 тысяч из них были трудоустроены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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