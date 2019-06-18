Бывшего главврача шестой владимирской больницы подозревают в растрате более 2 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:37 2019-06-18T11:37:39+03:00

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Следственный комитет по Владимирской области совместно с УМВД региона завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего главврача шестой владимирской горбольницы. Ее подозревают в растрате 2 миллионов рублей.

По данным следствия, женщина занимала пост главврача с 2012 года и отвечала за организацию торгов на обслуживание и освидетельствования медтехники. Имея такие возможности, главврач утверждала аукционную документацию с излишними требованиями к участникам о наличии лицензии. Такие условия создавали выгодные условия для фирмы ООО «НПВЛ Лиана», в котором работал менеджером близкий родственник женщины.

При этом следствием собраны материалы, свидетельствующие о том, что представители ООО «НПВЛ Лиана» не осуществляли должным образом ежемесячное техническое обслуживание медицинского оборудования, но по указанию главного врача больницы сотрудники клиники составляли фиктивные документы, которые подтверждали добросовестность исполнения контрактов.

Уголовное дело в отношении экс-главврача больницы рассмотрит Ленинский районный суд города Владимира.

ИСТОЧНИК KP.RU