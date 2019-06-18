2019-06-18T11:20:45+03:00
Общество

В Вязниках с прилавков изъяли некачественное мясо

На продукты не было документов
Ирина Мальцева
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В июне специалисты управления Россельхознадзора по Владимирской области провели рейд по местам торговли, в ходе которого и обнаружили нарушения. Как оказалось, в трех случаях продавали копченую свинину и свиной фарш без товаросопроводительной документации, которая требуется по закону. Кроме того, не было и ветеринарных сопроводительных документов, а также отсутствовала информация об условиях хранения и сроке годности мясной продукции. По всем выявленным нарушениям в отношении продавцов за нарушение требований технических регламентов возбуждены дела об административных правонарушениях, им грозит штраф до двух тысяч рублей, а недоброкачественную продукцию сняли с продажи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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