2019-06-18T10:28:36+03:00
Происшествия

Пьяный кольчугинский подросток унизил и убил бездомную

Его приговорили к 6,5 годам колонии общего режима
Артём Черепанов
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Кольчугинский городской суд приговори четырех местных молодых людей к различным срокам наказания. Одного из них признали виновным к унижении и убийстве бездомной.

Следственный комитет по Владимирской области сообщает, что 6 апреля 2018 года компания подростков ограбила сетевой магазин. Молодые люди вынесли алкоголя на 950 рублей. Напившись, парни пошли гулять на трубы. Как они пояснили следователям, в этот момент они захотели "просто унизить и избить" кого-нибудь из лиц без определенного места жительства.

На трубах они увидели 41-летнюю бездомную. Они стали бить женщину ногами, палками и стеклянной бутылкой. Самый старший из участников избиения совершил над женщиной иные действия сексуального характера. От полученных травм бездомная скончалась на месте преступления.

Интересы погибшей женщины на следствии и в суде представляла сестра, которая характеризовала ее как человека не конфликтного. Трое детей погибшей, лишенной родительских прав, с 2010 года воспитываются в семье родственников в другом регионе.

Приговором Кольчугинского городского суда 19-летнему осужденному по совокупности совершенных преступлений назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, его 16-летний брат осужден к 6 годам лишения свободы с помещением в воспитательную колонию. Еще двое подростков 15 и 17 лет приговорены к лишению свободы сроком на 6 и 6,5 лет соответственно с помещением в воспитательную колонию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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