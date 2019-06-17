Вязниковец заплатит крупный штраф за попытку дать взятку

СЕГОДНЯ 20:31 2019-06-17T20:31:33+03:00

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Мужчина еще в августе прошлого года в местном многофункциональном центре фиктивно поставил на учет и зарегистрировал у себя мигранта, при этом пускать к себе его пожить он не планировал. Когда полицейских в ходе проверки обнаружил, что приезжий никогда не бывал в этой квартире, и подготовил документы, вязниковец решил «договориться» и предложил ему заплатить за уничтожение всех материалов. Но сотрудник правоохранительных органов отказался от подкупа, а в отношении горожанина возбудили уголовные дела сразу по нескольким статьям, избрав в отношении него меру пресечения в виде залога в размере 850 тысяч рублей. Позднее суд освободил мужчину от ответственности за фиктивную постановку на учет по месту жительства, поскольку обвиняемый активно помогал следствию. А вот в покушении на дачу взятки должностному лицу его признали виновным и назначили крупный штраф – 750 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU