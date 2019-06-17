В Киржаче водители пытались подкупить полицейских

СЕГОДНЯ 19:05 2019-06-17T19:05:29+03:00

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Водителя «Газели» остановили инспекторы отдела ГИБДД ОМВД России по Киржачскому району в начале июня. Как оказалось, шофер и пассажир были не пристегнуты ремнями безопасности, кроме того, на автомобиль не было обязательной страховки. Полицейские пригласили водителя в служебный автомобиль, чтобы оформить протоколы об административных нарушениях, а он решил договориться с полицейскими и настойчиво предлагал им деньги. Не остановился мужчина и после того, как его предупредили, что давать взятки – тоже нарушение. В итоге сотрудники ГИБДД сообщили в дежурную часть. Несколько дней спустя подкупить киржачских полицейских водитель «ВАЗа», тоже пренебрегавший ремнями безопасности. Мужчина предложил полицейским деньги. А когда те отказались – просто положил купюру между сидениями. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, сейчас возбуждены уголовные дела за покушение на мелкое взяточничество.

ИСТОЧНИК KP.RU