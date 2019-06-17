2019-06-17T18:52:32+03:00
Общество

Во Владимире запретили спектакль о пытках

Вместо сцены его пришлось показывать на улице
Ирина Мальцева
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Показ спектакля «Груз 300» должен был пройти во Владимире на площадке культурного центра «Стрелецкая 25». Однако в назначенный день представление внезапно отменили. На официальной странице центра в соцсетях появилась скупая информация, что место проведения спектакля изменено по независящим от создателей площадки причинам, а за подробностями рекомендовали обращаться к организаторам. Одна из создательниц спектакля, Катрин Ненашева, заявила, что показ запретила областная администрация, после сего сотрудничать с создателями спектакля отказались все площадки региона. Новое помещение для показа, на который владимирцы уже купили билеты, оперативно найти не удалось, но в итоге показ состоялся – его провели на улице среди берез, на частной территории под Владимиром. Правда, по словам организаторов, на место все равно прибыла полиция, наблюдавшая за постановкой. Кстати, в администрации официально отмену страшного спектакля не комментируют и факт его запрета не подтверждают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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