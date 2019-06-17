2019-06-17T16:10:50+03:00
Общество

Во Владимирскую область вернется 30-градусная жара

Уже завтра воздух прогреется до 27-30 градусов
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На Владимирскую область снова надвигается 30-градусная жара. По данным Росгидрометцентра, уже 18 июня столбики термометров в регионе поднимутся до 27-30 градусов. Кроме того, завтра и послезавтра в регионе возможны дожди с грозами.

Кроме того, по данным синоптиков, при грозе порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. Отметим, жаркая погода ожидается и в других регионах ЦФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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