Во Владимирскую область вернется 30-градусная жара
Уже завтра воздух прогреется до 27-30 градусов
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На Владимирскую область снова надвигается 30-градусная жара. По данным Росгидрометцентра, уже 18 июня столбики термометров в регионе поднимутся до 27-30 градусов. Кроме того, завтра и послезавтра в регионе возможны дожди с грозами.
Кроме того, по данным синоптиков, при грозе порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. Отметим, жаркая погода ожидается и в других регионах ЦФО.
ИСТОЧНИК KP.RU