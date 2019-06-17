Во Владимире умер известный журналист и эколог Евгений Локтионов-старший

СЕГОДНЯ 15:18 2019-06-17T15:19:42+03:00

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Общественный деятель, писатель, краевед, эколог и журналист Евгений Локтионов скончался на 72-м году жизни.

Об этом ВКонтакте написал его сын, журналист Евгений Локтионов: «В нашей семье горе. Сегодня ночью от тяжелой болезни умер мой отец - Локтионов Евгений Григорьевич, известный в городе эколог, журналист, писатель. Прощание состоится 19 июня в 12 часов».

С 1997 по 2005 годы избирался депутатом Владимирского городского совета народных депутатов, где трудился председателем комитета по экологии, земельным отношениям и градостроительству.

Он является автором нескольких сотен публикаций в СМИ по вопросам экологии, рационального природопользования и по другим темам. В 2017 и 2018 годах состоялась презентация двух томов фундаментального труда совместно с краеведом Юрием Никитиным «По владимирским проселкам, рекам, городам и весям», в котором описана практически вся Владимирская область.

Редакция выражает соболезнования семье Евгения Гигорьевича Локтионова.

ИСТОЧНИК KP.RU