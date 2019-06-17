2019-06-17T15:10:03+03:00
Звезды

Владимирцев приглашают на спектакль с Максимом Авериным

Он пройдет на сцене областной филармонии
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено филармониейфото предоставлено филармонией
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«На том же месте в будущем году» - главный хит американского драматурга и сценариста Бернарда Слэйда. На Бродвее пьеса была исполнена 1453 раза, а в России переведена на русский язык и впервые поставлена в 1991 году режиссером Леонидом Трушкиным.

Однажды, в маленькой гостинице встречаются двое. Нервный бухгалер, в которого перевоплотится звезда российской сцены и брутальный киноактер Максим Аверин, и домохозяйка, плывущая по рутинному течению бытия своей жизни, - Анна Якунина.

Так начинается роман, который продлится четверть века. Все меняется в жизни, все проносится и исчезает, но постоянно лишь одно: они встретятся в следующем году в том же месте.

За 2 часа перед глазами зрителей пролетит практически вся жизнь одной любящей пары. Спектакль «Там же, тогда же» - это особая атмосфера радости, взлета, когда перестаешь дышать, когда веришь всему происходящему…

Спектакль пройдет в филармонии 21 июня в 19 часов. Цена билета - 1500-2800 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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