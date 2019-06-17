Расписание поездов «Сапсан» частично изменится с 9 по 19 сентября

СЕГОДНЯ 14:16 2019-06-17T14:16:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В связи с производством работ по модернизации второго пути перегона Большая Вишера – Малая Вишера, смене стрелочных переводов на станциях Торфяное и Решетниково, внесены изменения расписание поездов «Сапсан», курсирующих с 9 по 19 сентября 2019 года.

Отмена поездов:

- №761 Санкт-Петербург – Москва отправлением из Санкт-Петербурга 14, 15 сентября;

- №763 Санкт-Петербург – Москва отправлением из Санкт-Петербурга 14, 15 сентября;

- №765 Санкт-Петербург – Москва отправлением из Санкт-Петербурга с 9 по 18 сентября;

- №762 Москва – Санкт-Петербург отправлением из Москвы 14, 15 сентября;

- №764 Москва – Санкт-Петербург отправлением из Москвы 14, 15 сентября;

- №766 Москва – Санкт-Петербург отправлением из Москвы с 9 по 18 сентября.

.

.

.

ИСТОЧНИК KP.RU