Расписание поездов «Сапсан» частично изменится с 9 по 19 сентября
В связи с производством работ по модернизации второго пути перегона Большая Вишера – Малая Вишера, смене стрелочных переводов на станциях Торфяное и Решетниково, внесены изменения расписание поездов «Сапсан», курсирующих с 9 по 19 сентября 2019 года.
Отмена поездов:
- №761 Санкт-Петербург – Москва отправлением из Санкт-Петербурга 14, 15 сентября;
- №763 Санкт-Петербург – Москва отправлением из Санкт-Петербурга 14, 15 сентября;
- №765 Санкт-Петербург – Москва отправлением из Санкт-Петербурга с 9 по 18 сентября;
- №762 Москва – Санкт-Петербург отправлением из Москвы 14, 15 сентября;
- №764 Москва – Санкт-Петербург отправлением из Москвы 14, 15 сентября;
- №766 Москва – Санкт-Петербург отправлением из Москвы с 9 по 18 сентября.
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ИСТОЧНИК KP.RU