2019-06-17T14:08:32+03:00
Общество

В Суздаль на Троицу приехало 1320 гостей

В полтора раза больше посетителей, чем в минувшем году, побывало в Музее деревянного зодчества
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

1320 гостей принял Праздник народных ремесел в Музее деревянного зодчества 16 июня. В 2018 году в троицком фестивале приняли участие 820 человек.

В 34-й раз кузнецы, вышивальщицы, гончары… – мастера во всех уголков России – в Музее деревянного зодчества показывали свое искусств. Из Москвы, Владимира, Рязани, Тулы, Ярославля приехали в Суздаль поклонники самодеятельного творчества. Были и иностранные гости - из Италии, Кореи, Израиля, Коста-Рики, Тайваня

В честь зеленой именинницы-березки пели песни народные, веселые, хороводные. Традиционным стало исполнение женского обряда Владимирской губернии – «вождение колоска». Как и много веков назад, по дорожке из скрещенных рук прошла к ниве девочка. Сорвала она на поле колосок и возложила его к ступеням храма. Так наши предки «загадывали» добрый урожай.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владимирскую область вернется 30-градусная жара
Во Владимире умер известный журналист и эколог Евгений Локтионов-старший
Владимирцев приглашают на спектакль с Максимом Авериным
Расписание поездов «Сапсан» частично изменится с 9 по 19 сентября
100 баллов по математике профильного уровня получил лишь один выпускник из Гусь-Хрустального
Госсобвинение потребовало для экс-директора владимирского "Автоприбора" семь лет колонии
ТОП-3: где хорошо отдохнуть в России этим летом
В Муромцеве туристов встречают в новом визит-центре
В Коврове в сгоревшей квартире нашил тела двух мужчин
В Вязниках поймали вора, который умыкнул чужой телефон, оставленный без присмотра
Игорь Маковский: «Годовое общее собрание акционеров «Россети Центр и Приволжье» в Нижнем Новгороде стало площадкой для укрепления взаимодействия с акционерами из разных регионов»
Автобусный маршрут 55С продлен до деревни Злобино
В Гусь-Хрустальном в ДТП с микроавтобусом пострадали трое детей
На Южном объезде Владимира столкнулись две иномарки, трое в больнице
Началась регистрация на владимирский полумарафон "Золотые ворота"
Владимирское "Торпедо" не стало продлевать контракт с тремя футболистами
В Александровском районе в ДТП погибли двое