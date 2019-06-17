В Суздаль на Троицу приехало 1320 гостей

СЕГОДНЯ 14:08 2019-06-17T14:08:32+03:00

В полтора раза больше посетителей, чем в минувшем году, побывало в Музее деревянного зодчества

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1320 гостей принял Праздник народных ремесел в Музее деревянного зодчества 16 июня. В 2018 году в троицком фестивале приняли участие 820 человек.

В 34-й раз кузнецы, вышивальщицы, гончары… – мастера во всех уголков России – в Музее деревянного зодчества показывали свое искусств. Из Москвы, Владимира, Рязани, Тулы, Ярославля приехали в Суздаль поклонники самодеятельного творчества. Были и иностранные гости - из Италии, Кореи, Израиля, Коста-Рики, Тайваня…

В честь зеленой именинницы-березки пели песни народные, веселые, хороводные. Традиционным стало исполнение женского обряда Владимирской губернии – «вождение колоска». Как и много веков назад, по дорожке из скрещенных рук прошла к ниве девочка. Сорвала она на поле колосок и возложила его к ступеням храма. Так наши предки «загадывали» добрый урожай.

ИСТОЧНИК KP.RU