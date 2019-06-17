2019-06-17T13:22:21+03:00
Общество

100 баллов по математике профильного уровня получил лишь один выпускник из Гусь-Хрустального

Подведены первые итоги по ЕГЭ во Владимирской области
Алексей СУХОВ
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Подвели пока итоги ЕГЭ по географии, литературе, математике базового и профильного уровней. Результаты по литературе и базовой математике в этом году в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились.

В ЕГЭ по математике профильного уровня приняли участие 3043 выпускника (в 2018 году – 3318 человек). Учащиеся улучшили результат 2018 года: справились с экзаменом 93,4 процента выпускников, тогда как в прошлом году 92,1 процента сумели преодолеть минимальный порог в 27 баллов. Сто баллов получил в текущем году один выпускник из школы №2 Гусь-Хрустального.

С заданиями по математике базового уровня справились 97 процентов участников. Напомним, математика базового уровня – это единственное испытание итоговой аттестации, которое оценивается по пятибалльной шкале. Для успешной сдачи ЕГЭ необходимо набрать три балла.

Предварительные результаты ЕГЭ по географии показали рост числа участников до 11 процентов. Всего в этом году географию сдавали 103 человека. Они получили от 81 до 100 баллов. Литературу сдавали 359 участников. Число выпускников, которым удалось преодолеть установленный по этом предмету минимальный порог в 32 балла, составило 96 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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