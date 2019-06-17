Госсобвинение потребовало для экс-директора владимирского "Автоприбора" семь лет колонии

СЕГОДНЯ 12:42 2019-06-17T12:42:25+03:00

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14 июня во Фрунзенском районном суде состоялись прения сторон по делу бывшего генерального директора завода "Автоприбор" Алексея Мельникова. предприятия провел в СИЗО. Сторона обвинения запросила для бывшего руководителя предприятия семь лет колонии. Мельникову инкриминируют пять эпизодов по статьям 196 (преднамеренное банкротство предприятия), 201 (часть 2, злоупотребление должностными полномочиями), 159 (часть 4, мошенничество в особо крупном размере) и 160 (часть 4, два эпизода, связанных с растратой вверенного имущества в особо крупном размере).

Алексей Мельников отрицает высказанные в его адрес обвинения. Отметим, банк ВТБ, кредитовавший "Автоприбор", через гражданское судопроизводство попробует взыскать с Алексея Мельникова 126 миллионов рублей.

Напомним, рассмотрение уголовного дела продолжается уже более трех лет, год из которых бывший руководитель провел в СИЗО. На данный момент завод "Автоприбор" продан с аукциона московской фирме "СОТА" и существует как НПО "Автоприбор".

ИСТОЧНИК KP.RU