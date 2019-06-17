ТОП-3: где хорошо отдохнуть в России этим летом

СЕГОДНЯ 12:32 2019-06-17T12:32:44+03:00

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Большинство россиян все чаще предпочитают отдыхать на родных курортах. Причем не лежать на пляже, а отправляться в автомобильные путешествия, идти с рюкзаком в горы или пробовать блюда местной кухни. Мы подобрали самые интересные локации для поездок, фото из которых точно соберут много «лайков» к фотографиям. А также подготовили полезные советы.

На первом месте рейтинга – несомненно, Алтайский край. Через несколько часов перелета из Москвы вы окажетесь в заповеднике с богатейшей природой и чистым воздухом. Ежегодно на Алтай приезжают тысячи туристов, которых интересуют походы в горы, сплавы по рекам, пляжный отдых и, конечно, гастрономические радости. Прежде всего, это сыр, ягоды, чай и целебный мед.

Что обязательно посмотреть на Алтае: чистейшее Телецкое озеро, большой комплекс древних наскальных рисунков Петроглифы калбак-таш, потухший вулкан Красная гора, необычные каменные грибы Ак-курум, созданные природой в результате долгого процесса выветривания и курортное местечко Белокуриха.

Алтайский край - Белокуриха

Алтайский край - Белокуриха

Второе место занимает Карелия. Добраться сюда с комфортом можно на поезде – дорога от Москвы займет всего одну ночь. Или за пару часов полета. Карелия удивит и поразит вас. Летом здесь белые ночи! А также наступает пора рыбалки, походного туризма и поспевают северные ягоды – морошка и клюква. Для любителей спокойного отдыха есть теплоходные круизы, кулинарные туры.

Что обязательно посмотреть в Карелии: национальный парк «Паанаярви» с горами, водопадами и озерами, мистическую гору Воттоваара со священными камнями древних саамов и скрученными деревьями, горный парк «Рускеала» с невероятными видами на подземные озера и знаменитый карельский музей Кижи.

Карелия - национальный парк Паанаярви

Карелия - Рускеала

Третье место – Республика Адыгея. Расстояние от Москвы до столицы региона – Майкопа, порядка 1300 км. Если хотите добраться сюда быстро, то из белокаменной доступны недорогие авиарейсы, а для желающих неспешно насладиться красотами нашей страны мы рекомендуем автомобильную поездку. Адыгея – удивительная республика, которая миллионы лет назад была морским дном, и сегодня там находят окаменевших морских обитателей. Она сочетает в себе кавказскую гостеприимность, красивые горы и природу. Лучше всего здесь брать экскурсионные туры, поскольку они позволяют за короткое время охватить максимум локаций и искупаться в горных реках, забраться на вершины гор, а также попробовать местную кухню.

Что обязательно посмотреть в Адыгее: природный парк «Большой Тхач» с невероятной красоты горами, каскад из 16 водопадов Руфабго и термальные источники.

Адыгея - Руфабго

И важный совет: отправляясь в поездку, позаботьтесь о техническом оснащении. Чтобы всегда была возможность поделиться с друзьями яркими фото, мы рекомендуем взять с собой power bank, селфи-палку, а также мобильный интернет Tele2, которым в поездках по стране можно пользоваться как дома. Причем, для этого не надо делать ничего особенного – подключайте недорогие пакетные тарифы оператора и забудьте про роуминг. Все эти простые манипуляции позволят сделать снимки и тут же выложить их в соцсети. Ведь покрытие сети Tele2 охватывает даже дальние уголки страны: Алтай, Карелию и Адыгею. Такой отпуск точно останется в вашем сердце и получит «сердечко» – то есть «лайк», от друзей.

ИСТОЧНИК KP.RU