Автобусный маршрут 55С продлен до деревни Злобино

СЕГОДНЯ 09:32 2019-06-17T09:32:58+03:00

Новая конечная остановка маршрута располагается в районе дома №1 по улице Лесной

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По многочисленным просьбам жителей деревни Злобино, движение автобусов городского социального маршрута №55С (Дворец творчества юных – Загородный парк – деревня Шепелево) с 13 июня продлено к деревне Злобино.

Новая конечная остановка маршрута располагается в районе дома №1 по улице Лесной. Количество рейсов на маршруте и время отправления автобусов от Дворца творчества юных сохраняется. Время отправления автобусов от деревни Злобино соответствует ранее действующему расписанию отправления автобусов от Шепелево. Новое расписание движения автобусов размещено на официальном сайте администрации города Владимира.

На автобусном маршруте №55С сохранен льготный проезд для отдельных категорий пассажиров по единому социальному проездному билету.

ИСТОЧНИК KP.RU