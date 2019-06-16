2019-06-16T16:44:34+03:00
Происшествия

В Гусь-Хрустальном в ДТП с микроавтобусом пострадали трое детей

Водитель ВАЗа не справился с управлением, и его машину вынесло на встречку
Алексей СУХОВ
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16 июня около 11.45 на 42 км автодороги "Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума" произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 50-летний водитель автомобиля ВАЗ-217130 ехал в сторону Гусь-Хрустального и, когда в очередной раз повернул направо, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус "Луидор-223702". От столкновения "Жигули" загорелись.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля ВАЗ-217130 (госпитализирован), а также двое взрослых и трое несовершеннолетних пассажиров микроавтобуса (в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает).

ИСТОЧНИК KP.RU

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