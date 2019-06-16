На Южном объезде Владимира столкнулись две иномарки, трое в больнице

СЕГОДНЯ 15:01 2019-06-16T15:01:28+03:00

Одна из машин выехала на встречную полосу

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16 июня около 9.30 на 182 км автодороги М7 "Волга" (Южный объезд города Владимира) произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 31-летний житель Владимира на "Шкоде Фабиа" выехал на встречную полосу и врезался в едущий навстречу "Фольксваген Транспортер" под управлением 57-летнего жителя республики Беларусь. От удара "Фольксваген" перевернулся.

В "Шкоде" пострадал водитель, а в "Фольксвагене" водитель и пассажир 56 лет. Всех их доставили в БСП города Владимира.

ИСТОЧНИК KP.RU