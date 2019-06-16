2019-06-16T10:56:41+03:00
Спорт

Владимирское "Торпедо" не стало продлевать контракт с тремя футболистами

Один из них как раз стал лучшим в составе сборной "Запада" на кубке ПФЛ
Алексей СУХОВ
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У ряда футболистов "Торпедо-Владимир" завершились сроки действия контрактов. И клуб не стал их продлевать.

Это означает, что трое игроков покидает клуб из Владимира. Команда попрощалась с Валерием Каптиловым, Робертом Ямлихановым и Дмитрием Сапельниковым. Кстати, Валерий Каптилов как раз стал обладателем кубка ПФЛ "Перспектива" в составе сборной "Запада". Также в составе "Запада" от владимирского "Торпедо" выступали Игорь Родионов, Николай Тарасов, Максим Нестеров, Дмитрий Хохлов.

Кубок ПФЛ "Перспектива" - это турнир, в котором играют сборные лучших игроков зональных турниров второй лиги. В финале сборная "Запада" обыграла сборную России до 20 лет со счетом 2:1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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