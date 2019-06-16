В Александровском районе в ДТП погибли двое

СЕГОДНЯ 07:48 2019-06-16T07:48:45+03:00

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15 июня около 19.15 на 13 км дороги "Александров-Балакирево" (Александровский район) произошло ДТП, в котором двое погибли и еще двое были серьезно ранены.

По предварительной информации от областной полиции, автомобиль "Рено Логан" под управлением 37-летнего жителя Александрова ехал в сторону поселка Балакирево. В какой-то момент автомобиль выехал на встречную полосу, где и столкнулся лоб в лоб с ВАЗ-21102. В "Жигулях" за рулем сидел 40-летний житель одного из поселков Александровского района.

В результате ДТП водитель и 32-летний пассажир автомобиля ВАЗ-21102 скончались на месте. Второй пассажир "Жигулей" (32-летний мужчина) и водитель автомобиля "Рено Логан" госпитализированы в Александровскую ЦРБ. Причины аварии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU