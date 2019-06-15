Погибших лесов во Владимирской области стало меньше

СЕГОДНЯ 15:35 2019-06-15T15:35:38+03:00

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Владимирстат опубликовал данные о состоянии лесов Владимирской области. Учреждение подвело итоги за 2018 год.

По многим показателям ситуация с лесами в регионе улучшилась. В первую очередь, это касается такого фактора как "воздействие неблагоприятных почвенно-климатических факторов, лесных пожаров, повреждение насекомыми и болезнями". В 2018 году по сравнению с 2017 годом площади погибших лесных насаждений уменьшились с 552 гектаров до 405 гекторов. То есть уменьшились на 27процентов.

В 2018 году от пожаров погибли леса на площади 12 гектаров, что на 59 процентов меньше, чем в предыдущем году. Такая положительная динамика обусловлена изменением погодных условий на более благоприятные, проведением профилактических работ и просто хорошей работой лесников.

ИСТОЧНИК KP.RU