Погибших лесов во Владимирской области стало меньше
Владимирстат опубликовал данные о состоянии лесов Владимирской области. Учреждение подвело итоги за 2018 год.
По многим показателям ситуация с лесами в регионе улучшилась. В первую очередь, это касается такого фактора как "воздействие неблагоприятных почвенно-климатических факторов, лесных пожаров, повреждение насекомыми и болезнями". В 2018 году по сравнению с 2017 годом площади погибших лесных насаждений уменьшились с 552 гектаров до 405 гекторов. То есть уменьшились на 27процентов.
В 2018 году от пожаров погибли леса на площади 12 гектаров, что на 59 процентов меньше, чем в предыдущем году. Такая положительная динамика обусловлена изменением погодных условий на более благоприятные, проведением профилактических работ и просто хорошей работой лесников.
ИСТОЧНИК KP.RU