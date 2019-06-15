СЕГОДНЯ 15:26 2019-06-15T15:26:26+03:00

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15 июня представители администрации Владимирской области вновь выехали с проверкой хода ремонта отделений Струнинской больницы, нашумевшей на всю страну после прямой линии с Президентом РФ.

По итогам текущего рейда стало известно, что амбулаторно-поликлиническое отделение струнинской больницы ремонтировать не будут. По словам главврача больницы, ремонт выйдет дороже, чем переселение или строительство нового здания. Окончательного решения по ней пока не принято. Амбулатория построена в 1929 году, у нее проблемы с фундаментом.

ИСТОЧНИК KP.RU