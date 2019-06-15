2019-06-15T11:34:28+03:00
Общество

Владимир Сипягин проведет в июне сразу и прямую линию, и пресс-конференцию

Причем общение с населением пройдет в прямом эфире телеканала "Губерния-33"
Алексей СУХОВ
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Губернатор 33 региона Владимир Сипягин в июне пообщается сразу и с населением, и с журналистами. В телеграм-канале пресс-секретарь главы области Ольга Петрова сообщила о датах проведения прямой линии и пресс-конференция.

"Прямой эфир главы региона с ответами на звонки телезрителей под названием "Губернатор на связи" состоится на ТРК "Губерния-33" 25 июня (время будет уточнено в официальном анонсе)", сообщила Ольга Петрова. Что касается общения с журналистами, то оно состоится на день позже - 26 июня.

Также в областной администрации собираются провести телефонную линию с населением. Однако о ее дате пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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