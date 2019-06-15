Во Всемирный день донора владимирцы сдали 50 литров крови

СЕГОДНЯ 11:28 2019-06-15T11:28:36+03:00

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14 июня отмечается всемирный день донора. В этот день в 33 регионе кровь сдали 97 жителей области, из них 14 человек стали донорами впервые. В результате региональный банк крови всего за один день увеличился более чем на 50 литров крови.

В нашем регионе кровь можно сдать в Областной станции переливания крови, в филиале в городе Вязники и в отделении переливания крови Муромской городской больницы №3. В регионе также регулярно проводятся выездные заготовки крови. В июле запланировано 12 выездов во Владимир, Ковров, Муром, Гусь-Хрустальный, Кольчугино, Радужный, Струнино и в другие населенные пункты.

Донором может стать здоровый человек старше 18 лет. Он должен быть гражданином РФ и иметь российский паспорт. Еще одно условие – вес не менее 50 кг. Человек может сдавать кровь не чаще, чем раз в два месяца в объеме 450 мл. В разное время года востребованы различные группы крови. С "донорским светофором" можно ознакомиться на сайте yadonor33.vld.medobl.ru. А также по телефону: 8(800)333-33-30.

ИСТОЧНИК KP.RU