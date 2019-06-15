Губернатор Владимир Сипягин осмотрел дом, в котором живут юрьев-польские погорельцы

СЕГОДНЯ 08:36 2019-06-15T08:36:28+03:00

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14 июня губернатор Владимир Сипягин ездил в Юрьев-Польский район, где осмотрел квартиры реконструированного дома и пообщался с его жителями.

За чаепитием с пострадавшей на пожаре многодетной семьёй Шитовых, признанной нуждающейся в улучшении жилищных условий, он расспросил главу семьи Дмитрия и его супругу Веру об условиях их жизни. Этой семье планируется до 1 августа предоставить трёхкомнатную квартиру в доме №56 по улице 1 Мая. Многодетная семья ждёт четвертого ребёнка. Сейчас Шитовы проживают в этом же доме, но в двухкомнатной квартире, предоставленной им местными властями. До трагедии семья проживала в бараке.

Всего в районе в 2018 году приобретено 14 квартир под нуждытех, чье жильё признано непригодным для проживания (это жители многоквартирных домов № 53 по ул. Школьной и № 2 по Речному переулку – оба дома пострадали от пожара); восемь квартир включены в служебный фонд города и предоставлены фельдшеру скорой помощи, врачу-психиатру-наркологу, сотруднику местного музея, работнику противопожарной службы, учителю биологии и учителю физической культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU