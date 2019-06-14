Муромский предприниматель за рулем кроссовера сшиб судебного пристава
Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего жителя города Мурома.
5 июня 2019 года местный предприниматель по повестке приехал к судебному приставу, который должен был изъять его машину. Предприниматель стал объяснять, что купил кроссовер «Acura» у физического лица. Как оказалось, автомобиль находится в залоге у банка, в котором продавец автомобиля взял кредит и не вернул деньги. Машина подлежит аресту по решению суда, а у нового хозяина -то есть предпринимателя - есть право потребовать деньги с продавца.
Но предприниматель, не дослушав судебного пристава, сел за руль и наехал на пристава несколько раз.
Все обстоятельства происшествия уточняются. Расследование дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU