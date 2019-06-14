Жительницу Суздальского района, которая убила мужа, оправдали

СЕГОДНЯ 16:20 2019-06-14T16:20:44+03:00

Как выяснилось позже, муж схватил ее за волосы в тот момент, когда у нее в руке был нож

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Вступил в законную силу оправдательный приговор в отношении пенсионерки, который вынесла коллегия присяжных заседателей в Суздальском районном суде.

Жительницу 1957 года рождения обвинили в нанесении смертельного удара ножом мужу. Но присяжные заседатели не доказали это. Как выяснилось, во время ссоры 18 сентября 2016 года муж схватил жену за волосы, а у нее в руке находился кухонный нож. Ей стало больно, и женщина резко повернулась в сторону мужа. В результате мужчина наткнулся нижней частью живота на нож. От полученной раны он скончался 22 сентября.

Основываясь на вердикте коллегии присяжных заседателей, женщину признали невиновной.

ИСТОЧНИК KP.RU