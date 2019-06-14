В магазине Судогодского района сняли с продажи 59 бутылок алкоголя

СЕГОДНЯ 15:47 2019-06-14T15:47:13+03:00

У индивидуального предпринимателя не было документов, которые бы подтвердили легальность производства и оборота

Изменить размер текста: A A

В одном из магазинов поселка Судогодского района сняли с продажи 59 бутылок паленого алкоголя. Из них 41 бутылка не имела федеральных специальных марок, сообщает прокуратура по Владимирской области.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено производство по делу об административном правонарушении. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU