2019-06-14T15:47:13+03:00
Происшествия

В магазине Судогодского района сняли с продажи 59 бутылок алкоголя

У индивидуального предпринимателя не было документов, которые бы подтвердили легальность производства и оборота
Валерия Рудометова
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В одном из магазинов поселка Судогодского района сняли с продажи 59 бутылок паленого алкоголя. Из них 41 бутылка не имела федеральных специальных марок, сообщает прокуратура по Владимирской области.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено производство по делу об административном правонарушении. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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