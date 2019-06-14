2019-06-14T14:16:09+03:00
Общество

Во Владимире откроется Дом мировой юстиции

В нем будут работать 4 участка мировых судей Ленинского района
Алексей СУХОВ
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17 июня во Владимире по адресу: ул. Диктора Левитана, 27 А откроется Дом мировой юстиции Ленинского района. В церемонии его открытия примут участие Губернатор Владимир Сипягин, председатель областного суда Александр Малышкин, председатель Совета судей Владимирской области Ольга Черненко. На мероприятие также приглашены председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв и главный федеральный инспектор Сергей Мамеев.

Дом мировой юстиции создан по предложению главы региона. В отремонтированных удобных помещениях, которые ранее занимал департамент административных органов и общественной безопасности администрации Владимирской области, будут работать 4 участка мировых судей Ленинского района города Владимира.

Это два участка, которые до этого располагались на ул. Диктора Левитана, 3 В, и два участка с ул. Нижняя Дуброва, 42 А.

ИСТОЧНИК KP.RU

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