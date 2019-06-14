За прошлую неделю во Владимирской области от укусов клещей пострадало 273 человека

СЕГОДНЯ 13:56 2019-06-14T13:56:06+03:00

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С 4 по 12 июня в больницы Владимирской области обратились 273 человека (из них 58 детей), пострадавших от присасывания клещей.

Общее количество пострадавших с начала активности клещей на сегодняшний день составило 1418 человек. Активность клещей отмечается во всех городах и районах области.

Максимальное количество обращений - во Владимире, в Муромском, Александровском и Вязниковском районах.

- За прошедшую неделю лабораторно исследовано 189 клещей, снятых с людей, на вирус клещевого энцефалита. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 3 случаях (Владимир, Камешковский и Гусь-Хрустальный районы), - рассказали в областном управлении Роспотребнадзора.

Напомним, исследования клещей на наличие возбудителя клещевого энцефалита проводит лаборатория природно-очаговых и особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области».

Прием клещей на исследование осуществляется по адресу: г. Владимир, ул. Токарева, д.5, каб.8 с 9 до 11 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU