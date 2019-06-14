Юных владимирцев приглашают на Лит-пленэр

СЕГОДНЯ 13:46 2019-06-14T13:46:51+03:00

В июле пройдем множество увлекательных занятий в научной библиотеке

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Библиостудия творческого чтения «ЛЕВ» приглашает новых участников на увлекательные занятия!

Три летних недели в июле. Более 10 творческих занятий. Познавательные квизы на свежем воздухе. Сладкие сюрпризы для всех.

Владимирцев ждут разнообразные мастер-классы: создание мини флорариума и меловых барельефов, оформление цветочно-листовых композиций, папертроли и многое другое.

Мероприятия будут проходить по предварительной записи. Количество человек в группе от 5 до 8 человек. Подробности можно узнать в отделе гуманитарной литературы Владимирской областной научной библиотеки по телефону: (4922) 32-66-92, доб. 115.

ИСТОЧНИК KP.RU