Юных владимирцев приглашают на Лит-пленэр
Библиостудия творческого чтения «ЛЕВ» приглашает новых участников на увлекательные занятия!
Три летних недели в июле. Более 10 творческих занятий. Познавательные квизы на свежем воздухе. Сладкие сюрпризы для всех.
Владимирцев ждут разнообразные мастер-классы: создание мини флорариума и меловых барельефов, оформление цветочно-листовых композиций, папертроли и многое другое.
Мероприятия будут проходить по предварительной записи. Количество человек в группе от 5 до 8 человек. Подробности можно узнать в отделе гуманитарной литературы Владимирской областной научной библиотеки по телефону: (4922) 32-66-92, доб. 115.
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