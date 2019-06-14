На улице Георгиевской во Владимире состоится концерт-закрытие «Музыкальной экспедиции»
16 июня во Владимире концерт-закрытие международного фестиваля «Музыкальная экспедиция» в это раз он пройдёт на смотровой площадке ул. Георгиевской (рядом с кузницей), где слушателям будет представлена необычная концертная программа с участием вокально-инструментального ансамбля «Татьяна».
В составе ансамбля: Мириам Сехон, вокал, Алина Масленникова, вокал/скрипка, Валерия Коган, вокал/фортепиано, Софья Галимова, виолончель, Ирина Зарубина, контрабас, Ирина Нахумова, вокал/гитара, Марфа Горыня, ударные.
В программе также участвуют Владимирский Губернаторский симфонический оркестр, дирижер – Артём Маркин, художественный руководитель проекта «Музыкальная экспедиция» Борис Андрианов, виолончель, Леонид Винцкевич, фортепиано, Николай Винцкевич, саксофоны, Вартан Бабаян, барабаны. Ведущий – Артём Варгафтик.
Начало – в 19.00, вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU