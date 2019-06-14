В Юрьев-Польском 15 иностранцев без документов жили в деревянных вагончиках
А еще работали на сельхозпредприятии
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В селе Юрьев-Польского района полицейские обратили внимание на деревянные вагончики и решили заглянуть. В них постоянно жили 15 граждан из Южной Азии. Почти все находились на территории России незаконно и работали на сельхозпредприятии без соответствующих документов.
В отношении иностранцев составлен 21 протокол за административные правонарушения, сообщает УМВД. Еще 13 протоколов - за незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина.
Правонарушители направлены в Центр временного содержания иностранных граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU