2019-06-14T13:03:09+03:00
Происшествия

В Юрьев-Польском 15 иностранцев без документов жили в деревянных вагончиках

А еще работали на сельхозпредприятии
Валерия Рудометова
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В селе Юрьев-Польского района полицейские обратили внимание на деревянные вагончики и решили заглянуть. В них постоянно жили 15 граждан из Южной Азии. Почти все находились на территории России незаконно и работали на сельхозпредприятии без соответствующих документов.

В отношении иностранцев составлен 21 протокол за административные правонарушения, сообщает УМВД. Еще 13 протоколов - за незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина.

Правонарушители направлены в Центр временного содержания иностранных граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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