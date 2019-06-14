35-летний александровец выращивал у себя дома коноплю
Также у мужчины нашли 600 граммов гашиша и марихуаны
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35-летнего александровца задержали полицейские и заключили под стражу. Как сообщает УМВД по Владимирской области, у мужчины нашли брикеты с наркотиками - гашишем и марихуаной. Общая масса запрещенных веществ - 600 граммов. В ходе обыска в доме подозреваемого была обнаружена специальная комната, в которой александровец выращивал коноплю. В комнате стояли 9 кустов растений, электронные весы и кофемолка со следами наркотиков.
Все это он планировал сбыть в Александровском районе.
Возбуждены уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU