2019-06-14T12:07:12+03:00
Происшествия

Муромское предприятие сливало отходы в воду

Прокуратура занимается проверкой
Артем Бердник
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Муромская городская прокуратура проверила, куда сбрасывает отходы ООО «Объединенная компания «РусТехнологии Муром». Во время проверки были выявлены факты складирования промышленного и строительного мусора на землях сельскохозяйственного назначения, отсутствие оборудованных мест сбора отходов, а также сброса на грунт отходов с локальных очистных сооружений.

Ко всему прочему, была обнаружена скрытая водопроводная система, позволяющая предприятию сбрасывать воду из пруда-отстойника на прилегающую территорию, из-за чего стоки могли попасть в грунтовые воды.

По выявленным нарушениям в отношении ответственного представителя ООО «Объединенная компания «РусТехнологии Муром» было возбуждено административное производство. Прокуратура собирается оценить ущерб, нанесенный окружающей среде. По результатам экспертизы, руководители получат наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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