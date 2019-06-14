Во Владимире в сгоревшей квартире нашли тело мужчины
Причины пожара и личность мужчины устанавливаются
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В 08.00 14 июня в МЧС сообщили о пожаре в многоквартирном доме 24 на ул. Соколова-Соколенка. К месту оперативно выехали первые подразделения сотрудников МЧС.
В 8.19 спасатели обнаружили в квартире тело мужчины. Его личность пока не установлена. Общая площадь пожара составила 8 квадратных метров. К ликвидации последствий привлекалось 7 единиц техники и 15 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU