Во Владимире в сгоревшей квартире нашли тело мужчины

СЕГОДНЯ 09:49 2019-06-14T09:49:06+03:00

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В 08.00 14 июня в МЧС сообщили о пожаре в многоквартирном доме 24 на ул. Соколова-Соколенка. К месту оперативно выехали первые подразделения сотрудников МЧС.

В 8.19 спасатели обнаружили в квартире тело мужчины. Его личность пока не установлена. Общая площадь пожара составила 8 квадратных метров. К ликвидации последствий привлекалось 7 единиц техники и 15 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU