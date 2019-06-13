Муромлянку обманули на сто тысяч рублей
Женщина поверила лже-сотрудникам банка
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Шестидесятипятилетней жительнице Мурома позвонил незнакомый мужчина, представившийся сотрудником банка, и сообщил, что на ее счету проводятся подозрительные операции. Чтобы отменить эти действия и сохранить сбережения, он попросил прямо по телефону продиктовать ему все реквизиты банковской карты и коды из смс-сообщений. Доверившись лже-оператору, муромлянка продиктовала все данные, а в итоге с ее счета пропали 99 тысяч рублей. Обнаружив исчезновение накоплений, пенсионерка обратилась в полицию, сейчас проводится проверка. Но как показывает практика, вернуть пропавшие деньги удается не всегда.
ИСТОЧНИК KP.RU