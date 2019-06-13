Суд увеличил пенсию жителю Юрьев-Польского района

СЕГОДНЯ 17:20 2019-06-13T17:20:20+03:00

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В Юрьев-Польский районный суд обратился горожанин с иском о перерасчете пенсии. Мужчина с июня 2017 года получал трудовую пенсию по старости, в декабре прошлого года он обратился в региональное отделение Пенсионного фонда с заявлением о перерасчете пенсии за период военной службы на Крайнем Севере с 1981 по 1987 года, однако ему отказали, поскольку данных о зарплате за тот период не сохранилось. Но пенсионер полагала, что выяснить его заработки за спорный период, раз уж архивные документы не сохранились, можно с помощью учетных записей об уплате членских взносов в комсомольском билете и других документов. Суд встал на сторону жителя Юрьев-Польского и удовлетворил требования в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU