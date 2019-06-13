В парке «Дружба» пройдет музыкальный опен-эйр

СЕГОДНЯ 17:12 2019-06-13T17:12:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Те, кто не знает, чем занять себя в ближайшие выходные — 15 июня в 15.00 в парке «Дружба» пройдет музыкальный экомарафон «За Дружбу». Концерт состоится на поле, под открытым небом, неподалеку от того места, где недавно проходил митинг против застройки парка.

На опен-эйре будут выступать исключительно владимирские группы:

Горный ветер

M.B.M. (aka Mad Bad Men)

...имени 850-летия...

Пушкарь-ФМ

Barankee Gnue

Мыло

А так же специальный гость - Андрей "Шайба" Агеенков.

Концертная программа организована в знак протеста застройки парка Дружбы. Организаторы приглашают всех желающих принять участие.

ИСТОЧНИК KP.RU