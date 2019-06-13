В парке «Дружба» пройдет музыкальный опен-эйр
На мероприятии против застройки парка выступят владимирские группы
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Те, кто не знает, чем занять себя в ближайшие выходные — 15 июня в 15.00 в парке «Дружба» пройдет музыкальный экомарафон «За Дружбу». Концерт состоится на поле, под открытым небом, неподалеку от того места, где недавно проходил митинг против застройки парка.
На опен-эйре будут выступать исключительно владимирские группы:
Горный ветер
M.B.M. (aka Mad Bad Men)
...имени 850-летия...
Пушкарь-ФМ
Barankee Gnue
Мыло
А так же специальный гость - Андрей "Шайба" Агеенков.
Концертная программа организована в знак протеста застройки парка Дружбы. Организаторы приглашают всех желающих принять участие.
ИСТОЧНИК KP.RU