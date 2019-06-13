2019-06-13T17:02:52+03:00
Происшествия

Жительница Вязников украла телефон у знакомой

Ей грозит до 5 лет лишения свободы
Артем Бердник
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В Вязниках завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней местной жительницы, обвиняемой в краже мобильного телефона.

По версии следствия, этой весной женщина была в гостях у знакомой в компании друзей. Заметив, что хозяйка отвлеклась, подозреваемая похитила мобильный телефон стоимостью 16 000 рублей. Потерпевшая, обнаружив пропажу, сразу же обратилась в полицию.

При задержании женщина во всем созналась, но уже успела продать телефон к тому времени. По информации УМВД России по Владимирской области, ей грозит лишение свободы до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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