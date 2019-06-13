На школе №2 во Владимире появилось граффити героя Ивана Жукова
Летчику-испытателю исполняется в этом году 85 лет
.Фото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте
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На одном из зданий школы №2 во Владимире появился рисунок, на котором изображен Герой Советского Союза летчик-испытатель Иван Жуков, в честь которого и названо образовательное учреждение.
На данный момент граффити не завершено, но над ним уже несколько дней работает граффитист Георгий Ясафов. Как только картина будет закончена, ее отдельно продемонстрируют жителям города, а также самому Ивану Жукову, которому в этом году исполняется 85 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU