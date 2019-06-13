2019-06-13T15:35:33+03:00
Общество

Китайский инвестор в Муроме сделал скрытый сток загрязненных вод

Прокуратура нашла целый ряд нарушений природоохранного законодательства
Артём Черепанов
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Муромская городская прокуратура проверила работу местного металлургического завода "РусТехнологии", построенного на деньги китайских инвесторов. Во время проверки надзорного ведомства был найден скрытый водопровод, из которого можно было сбрасывать загрязненную воду из отстойника на прилегающую территорию.

Также проверка выявила факты складирования промышленного и строительного мусора на землях сельскохозяйственного назначения, отсутствия оборудованных мест для сборки такого мусора и сброса на грунт отходов с локальных очистных сооружений.

По фактам выявленных нарушений в отношении ответственного должностного лица ООО «Объединенная компания «РусТехнологии Муром» возбуждено административное производство по ст.8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления).

ИСТОЧНИК KP.RU

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